Vestidos e chapéus são destaques da moda no casamento real em Windsor

19/05/2018 | 09:46



Como todo bom casamento real, a moda foi um dos grandes atrativos do cerimonial que celebrou, neste sábado, 19, o matrimônio do Príncipe Harry com a atriz Meghan Markle. Os chapéus, os vestidos e as elegantes caudas se destacaram entre os convidados que participaram da festividade na capela St. George, em Windsor.

Amal Clooney era indiscutivelmente uma das mais belas, com seu vestido amarelo da estilista britânica Stella McCartney e um chapéu de abas largas alegremente inclinado e perfeitamente em sintonia, exibindo um delicado véu na frente do rosto.

A realeza não decepcionou. A rainha Elizabeth II se apresentou à cerimônia com um casaco tweed de seda, em um tom verde claro, com um chapéu de Angela Kelly e cristais de renda feitos à mão e pérolas por Lucy Price. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, esposa do Príncipe Harry, usava um casaco de seda amarela de lã feito por Alexander McQueen e um grande chapéu com uma flor debaixo da aba de um dos lados.

A mãe da noiva, Doria Ragland, observou as núpcias com um chapéu discreto e um terno verde claro. Os convidados também incluíram Oprah Winfrey em um vestido rosa, também da designer Stella McCartney, e um chapéu com um tom parecido. Victoria Beckham, combinou muito bem seu look azul-marinho, em um vestido com uma fenda na parte da frente do vestido que caía bem abaixo do joelho, ao lado do marido e o astro do futebol, David Beckham.

Foi um casamento real muito diferente para Pippa Middleton, a irmã de Kate Middleton. Pippa recebeu muito tempo de TV no casamento de Kate e do príncipe William em 2011. Desta vez, a agora casada e recém-grávida Pippa estava mais discreta e debruçada em um verde menta. A tenista Serena Williams caminhou lentamente para dentro, em um rosa suave, um alto chapéu na cabeça e um colar de ouro no pescoço.

As princesas Beatrice e Eugenie, primas do noivo, usavam chapéus discretos dessa vez, em forte contraste com a exuberante arte da cabeça no casamento de William e Kate. Cressida Bonas, ex-namorada de Harry estava em faixas neon de rosa, verde e amarelo. Gina Torres, uma das colegas de Markle, na série Suits, usava uma estampa floral e listrada de vermelho e branco. Fonte: AP