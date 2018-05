Barcelona apresenta novo uniforme com camisa gigante 'voando' sobre a cidade

19/05/2018 | 09:33



O Barcelona não poupou esforços para fazer uma apresentação grandiosa de seu novo uniforme para a temporada 2018/2019. O clube realizou eventos paralelos. Nas Piscinas Municipais de Montjuic, apresentações de saltos ornamentais e nado sincronizado. Enquanto isso, uma camisa gigante do clube "sobrevoava" a cidade.

Ligada por cabos a um drone, uma réplica gigante da camisa foi alçada aos céus e passou por diversos pontos locais. Afinal, o Barcelona explicou que a inspiração para o novo uniforme foi justamente homenagear a cidade.

Por isso, Montjuic, um dos principais palcos da Olimpíada de 1992, na cidade, foi o local escolhido para a cerimônia. A festa contou com exibição de futebol freestyle de Sergi Martínez, seguida de uma apresentação de nado sincronizado e outra de saltos ornamentais.

A cerimônia teve ainda a presença do presidente do clube, Josep Bartomeu, e da prefeita da cidade, Ada Colau. O jogador escolhido como modelo para apresentar o novo uniforme foi o brasileiro Philippe Coutinho.

Apesar de ser o uniforme para a próxima temporada, ele será inaugurado já neste domingo, quando o Barcelona se despede de 2017/2018 no confronto diante da Real Sociedad, no Camp Nou, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O clube já conquistou o título antecipado da competição.