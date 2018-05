Aplicativo SPTáxi ganha versão para sistema IOS

19/05/2018 | 09:30



Lançado há um mês, o aplicativo SPTáxi ganhou versão IOS. Disponível na Apple Store, ele pode ser instalado em iPhone com sistema operacional com versão igual ou superior à iOS 10.0. Hoje há 19 mil motoristas e 22 mil usuários cadastrados no SPTáxi, que oferece desconto variável de 10% a 40%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.