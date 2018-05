Ministro de Saúde Pública confirma três novos casos de Ebola no Congo

19/05/2018 | 08:58



O ministro de Saúde Pública do Congo, Dr. Oly Ilunga Kalenga, confirmou que há três novos casos de Ebola em Mbandaka, cidade portuária com mais de 1 milhão de habitantes.

Até então, apenas um caso havia sido confirmado na região. Agora, há 17 casos confirmados no atual surto do vírus, incluindo uma morte, além de 21 casos considerados prováveis e cinco em que há suspeita de contração da doença.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu na sexta-feira não declarar o surto uma emergência global de saúde, mas classificou o risco de a febre se espalhar pelo Congo como "muito alto" e colocou em alerta a situação para nove países vizinhos, com risco "alto".

Os novos casos serão um teste para uma nova vacina experimental que se provou efetiva para combater um surto na África Ocidental alguns anos atrás. As vacinações devem começar no início da semana que vem, com mais de 4 mil doses já no Congo. (Associated Press)