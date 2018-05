19/05/2018 | 08:34



Conforme estudos internacionais, sobretudo americanos, uma pessoa infectada pelo influenza é capaz de transmitir o vírus para até dois contatos não imunes. As crianças entre 1 e 5 anos são as principais fontes de transmissão dos vírus na família e na comunidade - e podem espalhar a doença por até três semanas. Recentemente, comprovou-se que os vírus sobrevivem em diversas superfícies (madeira, aço e tecidos) por entre 8 e 48 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.