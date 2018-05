Bahia tenta surpreender o Palmeiras e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro

19/05/2018 | 08:20



O Bahia viaja a São Paulo para surpreender o Palmeiras neste sábado, às 21 horas, no estádio Allianz Parque, e retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. O confronto, válido pela sexta rodada, é importante para o time baiano vencer a primeira fora de casa e deixar as últimas posições da tabela de classificação.

Os maus resultados em sequência - duas derrotas e um empate - deixaram o Bahia na 17.ª posição, abrindo a zona de rebaixamento com cinco pontos. O time baiano venceu apenas uma vez no torneio, mas voltou a apresentar um bom futebol na última partida - o empate em 2 a 2 com o São Paulo - e está confiante que retomará o caminho das vitórias.

O técnico Guto Ferreira reconheceu a força do adversário, mas disse acreditar que seus comandados têm capacidade para fazer uma partida equilibrada mesmo fora de casa e conquistar os primeiros três pontos longe de Salvador.

"Quem tem muito poder de investimento tende a trazer as melhores condições de trabalho, os melhores - entre parênteses - jogadores. Joga campeonatos que impulsionam você estar em estágio à frente. Agora, nós temos que buscar, dentro das nossas limitações e virtudes, chegar o mais perto possível do equilíbrio com eles. O futebol permite que aqueles teoricamente mais fracos rivalizem equilíbrio com estratégia, disposição", disse o treinador.

Recuperado de lesão, Tiago está relacionado para o jogo e pode reeditar com Lucas Fonseca a parceria na zaga. Os dois juntos é sinal de sucesso. Com eles, que não jogam juntos há seis partidas, o Bahia chega a 76% de aproveitamento na temporada. O atacante Ítalo, livre após cumprir suspensão, e o centroavante Júnior Brumado, que retornou da seleção brasileira sub-20, também reforçam o time. Ambos devem começar a partida no banco de reservas.

Em contrapartida, Guto Ferreira não terá o lateral-direito João Pedro e o meia Allione, que pertencem ao Palmeiras e não jogam por questões contratuais. Marco Antônio e Rodrigo Becão, em fase final de recuperação, seguem fora e o volante Elton virou desfalque após sofrer um corte no pé.