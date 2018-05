Oprah, Elton John e George Clooney são os primeiros a chegar no casamento real

19/05/2018 | 07:58



Milhares de convidados, com seus trajes de gala, mulheres vestindo as habituais plumas e entusiastas da realeza chegaram a Windsor neste sábado, 19, para presenciar o extravagante casamento real entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle. Oprah Winfrey, Idris Elba, Elton John, George e Amal Clooney e David e Victoria Beckham estavam entre os primeiros convidados a chegar, em torno das 11h, no horário local, uma hora antes do evento (8h00, no horário de Brasília). Eles estão entre as 600 pessoas que receberam o convite. Membros da realeza, celebridades, personalidades e amigos da família foram à capela gótica de St. George, que fica nas dependências do Castelo de Windsor.

Quando as celebrações começaram, a rainha Elizabeth II homenageou seu neto ruivo de 33 anos com um novo título: duque de Sussex. Isso significa que Markle se tornará a duquesa de Sussex. O casamento é um evento global graças ao status de Harry como parte da realeza britânica e da carreira de atriz de Markle, após estrelar na famosa série de televisão americana Suits por sete anos. Com transmissão ao vivo para dezenas de milhões de telespectadores em todo o mundo, destaca-se a pompa da cerimônia do casamento - completa com orações e tradições anglicanas, música clássica, um coral gospel e um passeio de charrete puxado por cavalos.

Os parentes da cerimônia incluíam Charles Spencer, o irmão da falecida mãe de Harry, a princesa Diana, e a prima de Harry, Zara Tindall, e seu marido. Também estava presente a família da esposa do príncipe William, Kate Middleton:2 os pais Carole e Michael Middleton, a irmã Pippa Middleton e o irmão James Middleton. A ex-namorada do príncipe Harry, Chelsy Davy, também estava na congregação. Do lado de fora, milhares de fãs encheram as ruas de Windsor. Irene Bowdry, advogada da Califórnia, estava a bordo do primeiro trem para Windsor. Ela reservou sua viagem para a Inglaterra assim que a data do casamento foi anunciada.

O tempo estava ameno e claro, banhando as antigas pedras do Castelo de Windsor em uma bela luz de primavera. Fãs da realeza acampam do lado de fora do castelo há dias e a polícia britânica aumentou a segurança, com cães farejadores, barricadas e patrulhas por toda a cidade. "Windsor está absolutamente explodindo de emoção", disse o historiador especializado Hugo Vickers.

Ainda não se sabe qual designer Markle escolheu para seu vestido de casamento. O príncipe Charles, o pai do noivo, levará Markle até o altar depois que seu próprio pai ficou doente demais para comparecer. É uma época de transição para a monarquia britânica, que parece cheia de esperança quando William e Harry - os dois filhos da falecida princesa Diana e do príncipe Charles - entram cada vez mais confiantes no seus papéis como herdeiros da família real britânica.

Muitos na multidão, como Ana Karukin, uma enfermeira brasileira que mora na Flórida, disseram que vieram para testemunhar um momento da história."Temos que estar aqui para ele e para ela, minha Meghan, minha menina especial, para apoiá-los, porque é um momento incrível", disse ela. "Eu gostaria que Diana estivesse aqui, mas ela está no céu cuidando deles". William e Harry acharam tempo hábil, em meio ao alvoroço do casamento, para passear fora do castelo na noite de sexta-feira, 18, para agradecer aos fãs pela ida à Windsor.

Um sorridente Harry fez um sinal de joia com o dedo polegar quando perguntado por um fã como ele estava se sentindo na véspera de seu casamento. E parece ser uma época de alegria para a rainha Elizabeth II, de 92 anos, e seu marido, Philip, que tem 96 anos e planeja participar da cerimônia, apesar de sua recente cirurgia de substituição do quadril. Ela está vendo seu neto se casar com uma mulher que claramente lhe trouxe a felicidade que muitas vezes ele disse estar faltando em sua vida, após a morte prematura da mãe. O quadro da família será exibido no estágio mais amplo possível. Dezenas de radiodifusores montaram nos terrenos do castelo para uma festa visual.

A capela em si é uma obra-prima do estilo gótico tardio, e o Castelo de Windsor é o lar de soberanos britânicos há quase mil anos. Quinze casamentos já foram realizados no local. Após a cerimônia, os recém-casados vão montar em uma carruagem puxada por cavalos pelas ruas de Windsor, acompanhados de uma procissão militar britânica. Em seguida, o casal será enviado para a primeira de duas recepções de gala. O primeiro será hospedado à tarde pela rainha, com petiscos, vinho e champanhe. A segunda recepção é menor, com recebimentos do Príncipe Charles.

Um intervalo de três horas permitirá um descanso e uma troca de roupas para os 200 convidados restantes à festa noturna. O serviço da capela refletirá as raízes afro-americanas de Meghan Markle. O reverendo Michael Bruce Curry, o líder afro-americano da Igreja Episcopal, fará um sermão e as seleções musicais incluirão versões de Stand By Me, de Ben E. King, e Etta James Amém / This Light Of Mine. Markle será acompanhada por sua mãe, Doria Ragland, quando ela for levada para a capela, e muitas das suas mais próximas. Amigos e ex-colegas de Suits estarão na plateia.

Ela optou por não ter uma dama de honra, mas haverá 10 crianças, incluindo o príncipe George de 4 anos e a princesa Charlotte, de 3 anos, os filhos mais velhos de William e Kate. Harry será acompanhado por alguns de seus amigos de seus 10 anos de serviço militar - uma experiência que incluiu passeios no Afeganistão - e de muitas das instituições de caridade que ele apoia, que se concentraram em ajudar veteranos feridos ou encorajar uma discussão mais aberta sobre problemas de saúde mental.

O casal fez um esforço para honrar a memória da mãe de Harry, Diana, cuja irmã mais velha, Jane Fellowes, fará uma homenagem durante o culto de casamento. Depois de ver o casal de perto, o reverendo Curry disse na sexta-feira que viu "duas pessoas reais que estão obviamente