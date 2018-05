Forças Armadas fazem operação em área de confronto no Rio

19/05/2018 | 07:31



Em conjunto com as polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, as Forças Armadas promovem desde ontem (18) uma operação em sete favelas da Praça Seca, bairro da zona oeste do Rio onde moram 150 mil pessoas e que há meses é palco de intensos confrontos envolvendo traficantes e milicianos.

Segundo o Comando Conjunto da intervenção federal na segurança pública do Rio, 2.800 militares, 300 policiais militares e 240 policiais civis chegaram por volta das 22h30 desta sexta-feira (18) às favelas Bateau Mouche, Caixa D?Água, Chacrinha, Mato Alto, Barão (José Operário), Covanca e Pendura-Saia. Com apoio de veículos blindados, helicópteros e tratores, o grupo pretende remover barricadas, revistar pessoas e veículos e fazer "cerco e estabilização" da área. "A Polícia Militar bloqueia vias de acesso às comunidades e apoia as ações de estabilização dinâmica", informou nota do Comando Conjunto.

"A Polícia Civil realiza a checagem de antecedentes criminais e cumprirá mandados judiciais, condicionada às restrições constitucionais à inviolabilidade do lar", continuou a nota.

"Algumas vias na região poderão ser interditadas e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, oportunamente, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos."