Ulysses Cruz fala sobre peça que traz Regina Duarte e Leopoldo Pacheco no elenco

19/05/2018 | 06:00



Diretor da peça O Leão no Inverno, que estreou nesta sexta-feira, 18, Ulysses Cruz fala da montagem do texto de James Goldman, que traz no elenco nomes como Regina Duarte, Leopoldo Pacheco e Caio Paduan.

Como se chegou ao texto do James Goldman?

O Marcos Daud, que traduz muitas peças para mim, me perguntou se eu conhecia o filme ?O Leão no Inverno?. Eu assisti, mas não gostei. Fui para Londres, e a peça estava em cartaz. Assisti e adorei. Um dia, conheci o produtor Henrique Benjamin e o convenci a montar, apesar de ser uma peça que quase ninguém mais quer fazer.

Por quê?

Pois tem um humor sofisticado. Dá algo a mais do que diversão pura e simples. É clássica, embora escrita nos anos 1960. Seu espelho é Shakespeare. Tem sofisticação na linguagem; fala de ética, de comportamento familiar, de ambição desmedida.

As relações de poder aparecem como?

Para o Brasil de hoje, não interessa discutir a história inglesa. Então, fiz uma peça focada no drama de uma família poderosa. No caso, a briga é por uma herança maior, por reinos e reinados.

Como estão sendo os encontros do elenco?

O Leopoldo é um ator absolutamente inspirado. A Regina traz com ela a bagagem de anos de atuação. O Filipe Bragança, por exemplo, eu não conhecia, e fiquei encantado com o trabalho dele. O desafio é conseguir um equilíbrio entre todas as nuances de atuação.

