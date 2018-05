Plenário do TSE mantém Dedé inelegível

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/05/2018 | 07:00



O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) manteve a punição aplicada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) ao ex-vice-prefeito de Ribeirão Pires Edinaldo de Menezes, o Dedé (PPS). A decisão faz com que o popular-socialista siga inelegível pelo período de oito anos por uso indevido dos meios de comunicação.

Dedé e sua irmã, Edna de Menezes, responsável pelo jornal Folha de Ribeirão Pires, foram processados pelo prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB), que alegou tratamento deliberadamente desigual entre candidatos na eleição de 2016 por parte do periódico. À época, Kiko e Dedé concorreram ao cargo máximo da Prefeitura. A defesa do socialista também exigia cassação do registro de candidatura, o que foi negado pelo TRE-SP.

Segundo o ministro Admar Gonzaga, relator do caso no TSE, a despeito de os advogados de Dedé alegarem que reportagens contra Kiko serem verdadeiras, a defesa do popular-socialista não contestou a condenação pelo tratamento desigual na corrida eleitoral. “Como se vê, a motivação do tribunal regional para concluir pelo abuso foi exclusivamente o desequilíbrio no tratamento dado aos candidatos pelo periódico (…) Portanto, entendo que o acórdão não merece reparos”, escreveu o magistrado.

Com a manutenção da condenação, Dedé estará impedido de concorrer ao pleito deste ano e até mesmo tentar desbancar Kiko numa eventual candidatura à reeleição ao Executivo de Ribeirão Pires. Em 2016, Dedé ficou na segunda colocação, ao atingir 15.385 votos (26,34% do total). Kiko foi eleito com 17.703 votos (30,31%).

Dedé não retornou aos contatos da equipe do Diário para falar sobre o caso. Quando houve a condenação no TRE-SP, em maio de 2017, ele garantiu que não houve irregularidade. “Vamos mostrar que não tivemos qualquer movimentação para alterar o resultado das eleições”, afirmou o político, à época.