David Uip aceita convite para ser presidente da FUABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/05/2018 | 07:00



Ex-secretário de Estado da Saúde, David Uip aceitou o convite do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para ser presidente da FUABC (Fundação do ABC).

Uip ouviu o pedido de Morando na quarta-feira. O tucano procurava alguém para o lugar do advogado Carlos Maciel, que renunciou à função no dia 9.

O renomado médico infectologista se reuniu ontem com a congregação da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), da qual é diretor, com professores titulares da instituição, com o secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, e com a atual presidente da FUABC, Adriana Berringer Stephan. Após a conversa, decidiu dizer ‘sim’ ao convite.

“Primeiramente levei em consideração quem me convidou. O prefeito Orlando é muito meu amigo. O segundo ponto é o motivo, que é a Fundação do ABC e o centro acadêmico. Não tive como falar ‘não’ a um pedido nessas circunstâncias”, declarou Uip, ao Diário. “Após a reunião, tive apoio espetacular de toda comunidade”, emendou o ex-secretário de Saúde, dizendo já ter se colocado à disposição do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). “Tentei falar com o prefeito Paulo Serra (PSDB, Santo André), mas soube que ele está em viagem oficial (em Turim, na Itália, com o Consórcio Intermunicipal). Falarei com ele assim que for possível.”

Uip afirmou que combinou com Morando ficar à frente da instituição por período de transição. A indicação de São Bernardo dentro do rodízio entre cidades mantenedoras (Santo André e São Caetano também estão na lista) vale até o fim do ano que vem. “Não é minha ideia (ficar até o fim do mandato de São Bernardo). O combinado é eu ficar nesta transição. E vamos conversar com as prefeituras para ver a melhor forma de haver essa sucessão.”

Formado na segunda turma de Medicina da FMABC em 1970, Uip argumentou querer continuar à frente da faculdade onde se graduou e que, por isso, consultou o departamento jurídico das duas entidades. Caso não seja possível, Fernando Fonseca ficaria à frente da FMABC temporariamente.

MISSÃO ÁRDUA

Ainda como secretário de Saúde do Estado, Uip reuniu os prefeitos de Santo André, de São Bernardo e de São Caetano para externar preocupação com os rumos da FUABC. Como futuro presidente da Fundação, ele admite que o trabalho será árduo.

“Sei o quão difícil será essa missão. Eu, quando cheguei à Fundação Zerbini, encontrei dívida na ordem de R$ 400 milhões. Não tomei pé da dívida da Fundação, mas sei que os problemas são inúmeros. Estou preocupado”, alegou.

Uip declarou que um dos primeiros atos será cobrar o passivo que a Prefeitura de Mauá tem com a entidade. “É muito sério uma prefeitura não pagar pelos serviços”, afirmou ele, que evitou comentar os motivos da saída de Maciel – alvo da Operação Prato Feito. “Não quero entrar nesse mérito. Mas sei que estava fazendo uma boa gestão na Fundação.”

Por fim, Uip prometeu acabar com “o distanciamento que a história trouxe entre prefeituras e Fundação”. “Quero todos muito próximos.”