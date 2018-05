Aliança de clérigo xiita conquista maior número de votos em eleição no Iraque

18/05/2018 | 21:24



A comissão eleitoral do Iraque afirmou nesta sexta-feira que a coalizão liderada pelo influente clérigo xiita Muqtada al-Sadr conquistou o maior número de assentos nas eleições parlamentares no país, de acordo com a divulgação dos resultados completos.

O anúncio, feito já na madrugada de sábado pelo horário local, veio quase uma semana após iraquianos definirem seus votos, em 12 de maio.

Resultados parciais já haviam sido anunciados no começo desta semana, mas alegações de irregularidades e fraude atrasaram a contagem completa.

A votação foi marcada por uma abstenção historicamente alta, que beneficiou al-Sadr. Ele mantém apoiadores leais que compareceram às urnas quando a apatia manteve milhões longe delas.

Nenhuma aliança conquistou individualmente uma maioria absoluta dos votos. Espera-se que as negociações em torno da formação de um governo se arrastem por meses à medida que os partidos tentem formar um bloco amplo o suficiente para obter a maioria no parlamento iraquiano. (Associated Press)