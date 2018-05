Operários rejeitam proposta e greve segue

Da Redação



19/05/2018 | 07:30



Os trabalhadores da Mercedes-Benz em São Bernardo rejeitaram ontem, em assembleia promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, proposta de acordo coletivo apresentada. Dessa forma, os cerca de 7.800 colaboradores seguem de braços cruzados pelo quinto dia seguido.

A proposta negociada pelo sindicato previa a reposição salarial pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) na data base, em 1º de maio, mais abono de R$ 2.500, PLR (Participação nos Lucros e Resultados) paga em duas parcelas (65% em junho e o restante em dezembro), renovação das cláusulas sociais – com a inclusão da salvaguarda da reforma trabalhista – e estabilidade até maio de 2019.

Em relação à proposta anterior apresentada pela montadora – que foi rejeitada ainda na mesa de negociação –, foi retirado o teto salarial de R$ 10 mil para aplicação integral do INPC e a redução da jornada e salário dos mensalistas (administrativo).

Houve aumento também no valor do abono, que a princípio era de R$ 500, e um ajuste na PLR, incluindo no cálculo a exportação de alguns itens agregados. “Colocamos o acordo em votação, mas quem decide é o trabalhador. Eles tomaram a decisão acertada, de acordo com o que consideram necessário. Já apresentamos a decisão para a empresa e pedimos novas rodadas de negociações. A greve continua”, destacou o diretor administrativo do sindicato, Moisés Selerges.

Na avaliação do dirigente, a rejeição se deve, em grande parte, ao longo período em que os metalúrgicos tiveram de abrir mão de reajustes por causa da crise. “Há um desejo agora de recuperar as perdas, com reajuste incorporado aos salários”, reforçou Selerges.