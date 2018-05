Torcida do Atlético celebra título da Liga Europa pelas ruas de Madri

18/05/2018 | 19:54



O Atlético de Madrid parou o centro da capital espanhola nesta sexta-feira para celebrar o título da Liga Europa, conquistado na quarta na vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha. Jogadores, dirigentes e o técnico Diego Simeone circularam em carro aberto pelas principais vias da cidade.

Acompanhado pela torcida durante todo o trajeto, o elenco atleticano se encontrou com o prefeito da cidade e outras autoridades. Depois disso, a festa se concentrou na famosa Fonte de Neptuno, local onde o time costuma celebrar suas conquistas. Milhares se reuniram na fonte.

Um palco foi montado no local para receber os jogadores e a taça. Cada atleta teve seu nome gritado nos microfones e também pelo público. Tudo foi transmitido por telões instalados ao redor da fonte. Alguns jogadores, como Gabi, penduraram bandeiras e cachecóis nas estátuas da praça.

Um dos jogadores mais festejados foi Antoine Griezmann, autor de dois gols na final de quarta. O atacante é cotado para reforçar o Barcelona na próxima temporada europeia. Por isso, os torcedores gritavam pedidos para o jogador permanecer no time espanhol.

Outro atleta muito celebrado foi Fernando Torres, que está deixando o clube ao fim da temporada. Com longa carreira no clube madrilenho, o atacante recebeu o carinho dos torcedores. "Ganhei muitas coisas na minha carreira, mas nenhum título é tão importante quanto esse", declarou o jogador, que ainda não definiu o seu futuro.

Empolgado pela festa, o presidente do Atlético, Enrique Cerezo, prometeu à torcida que o time estará na final da próxima edição da Liga dos Campeões. A decisão já está marcada para ser disputada no Wanda Metropolitano Stadium, o novo estádio do clube de Madri. "Queremos estar de volta aqui daqui a um ano para celebrar o título", declarou o dirigente.

O Atlético de Madrid assegurou a presença na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões ao se sagrar campeão da Liga Europa, na quarta-feira.