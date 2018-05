Após dois gols, Júnior Dutra espera iniciar nova fase no Corinthians

18/05/2018 | 19:42



Júnior Dutra precisou de apenas dez minutos em campo para marcar dois gols na goleada do Corinthians por 7 a 2 sobre o Deportivo Lara, na noite de quinta-feira, em Cabudare, pela Copa Libertadores. Reserva e sendo pouco utilizado pelo técnico Fábio Carille, o atacante espera que os gols façam com que ele inicie uma nova fase na carreira.

O técnico decidiu dar descanso para alguns titulares e, com isso, aumenta a possibilidade de Júnior Dutra ganhar uma oportunidade no domingo contra o Sport, na Arena Pernambuco, pela sexta rodada do Brasileirão.

"Jogar no Corinthians já é uma grande motivação, mas é claro que esses dois gols na Libertadores me dão mais ânimo. Fiquei muito feliz pela oportunidade e, se eu jogar no final de semana, vou fazer o meu melhor, como sempre fiz", prometeu.

Foram dispensados do jogo com o Sport os meias Rodriguinho e Jadson, o atacante Romero, o zagueiro Balbuena e o goleiro Cássio. A definição da formação titular ocorre em treinamento que será realizado no sábado, em Recife.

"Sempre que eu entro em campo, procuro fazer o meu melhor e, felizmente, dessa vez consegui ajudar a equipe com dois gols. Foram meus primeiros gols pela Libertadores e espero que venham mais. Sei que tenho condições de ajudar o time", disse o atacante, que tem três gols marcados em 19 jogos pelo time alvinegro.