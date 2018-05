Em dia de homenagens a Geromel, Grêmio treina sem dar pistas do time para domingo

18/05/2018 | 19:34



O Grêmio realizou nesta sexta-feira mais um treino no CT Presidente Luiz Carvalho visando o confronto de domingo diante do Paraná, em Curitiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho comandou um trabalho tático e técnico e não deu pistas da escalação que vai a campo.

Recuperados de problemas físicos, o lateral-direito Leonardo Moura, o zagueiro Paulo Miranda e os atacante Jael e Hernane participaram normalmente da atividade. Jael, porém, voltou a sentir o problema muscular na coxa direita e precisou deixar o treinamento mais cedo.

Em campo, os jogadores fizeram um trabalho de transição de bola da defesa para o ataque, divididos por setores. Renato não deu qualquer pista de qual será o time titular, mas a tendência é que escale força máxima.

Lesionados, o volante Arthur e o atacante Everton foram a campo, mas apenas para correr ao redor das quatro linhas. Em processo final de recuperação de uma grave lesão sofrida ainda no ano passado, o meia Douglas trabalhou normalmente e ficou mais próximo de voltar a jogar.

GEROMEL HOMENAGEADO - Antes do início da atividade, a diretoria gremista homenageou o zagueiro Pedro Geromel pela convocação à seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo na Rússia. O jogador recebeu uma placa comemorativa do vice-presidente de futebol, Duda Kroeff, e foi parabenizado por todo o elenco.

"Fizemos uma homenagem singela, mas cheia de significado. Ele é um atleta exemplar e uma pessoa muito boa, que todo mundo aqui no Grêmio gosta e os torcedores também, todos adoram ele. É um desejo de boa sorte para o Geromel, tomara que ele ajude a trazer esse título pro Brasil que a gente faz um tempo que não ganha", disse Kroeff.