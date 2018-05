Namorada de Alok se manifesta após perder bebê: Dias difíceis

18/05/2018 | 19:12



Romana Novais se manifestou pela primeira vez após a confirmação da notícia de que havia perdido o bebê. A namorada do DJ Alok fez uma postagem na última quinta-feira, dia 17, agradecendo todo o apoio que estava recebendo em suas redes sociais.

Meus amores, tive dias difíceis, mas já estou bem. Estou off das redes sociais. Tirei uns dias para mim. Obrigada pelo apoio e preocupação. Sou muito grata por tudo. Vocês são demais!

Ela também publicou um texto com o título Guerreiros da Luz nesta sexta-feira, dia 18.

O nosso trabalho aqui na Terra é a elevação da consciência, mas essa não é uma tarefa fácil. Como abrir espaço para a verdade dentro de um oceano de mentiras? Como abrir espaço para a confiança dentro de um mar de medo? Alguns têm a sensação de estar numa batalha. E é verdade! Nós somos Guerreiros da Luz abrindo fendas na escuridão. E nessa longa guerra, você pode ficar cansado e ter a armadura machucada, então, num instante de vacilo, pode ser contaminado pelo medo que te chama para responder ao mal com um mal ainda maior. Mas eu estou aqui para te lembrar que a sua espada é o perdão, e o seu escudo é a gratidão. Somente com essas expressões do amor poderemos vencer essa guerra.

Romana estava grávida de sete semanas quando a perda aconteceu. Foi Alok quem deu a notícia no último domingo, dia 13. Triste, não?