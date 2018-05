Sandra Bullock revela mais detalhes de seu tratamento facial do pênis, entenda!

18/05/2018 | 19:12



Sandra Bullock esteve no programa da Ellen DeGeneres na última quinta-feira, dia 18 para divulgar seu novo filme Ocean's 8.

A atriz falou sobre como foram as gravações do longa, mas o que realmente chamou a atenção foi quando ela falou sobre os cuidados com seu rosto! Sandra contou que para manter a pele jovem, faz um tratamento bizarro com prepúcio de bebês - assim como Cate Blanchett!

- Eu chamo de pênis facial. E quando você ver o bem que isso faz ao seu rosto, você também vai correr a um especialista e dirá: Me dê o pênis!

Sandra explicou que o tratamento consiste em aplicar células que são retiradas do prepúcio de bebês coreanos e clonadas em um laboratório.

- É através de um microagulhamento, como um pequeno rolo. Ele empurra a pele rompendo o colágeno e o aumenta. Você parece que está com o rosto queimado por um dia, mas depois o creme adere a pele.

Sandra também respondeu algumas questões feitas por Ellen em um quadro do programa. Sandra contou que a coisa mais rebelde que já fez quando adolescente foi ficar bêbada em uma maratona de dança e acabar no hospital, e adivinha quem foi a estrela mais divertida que a atriz beijou?

- Keanu Reeves!

Quanto ao seu talento inútil, Sandra disse que sabe dar um nó no cabo de cereja com sua boa, e também disse que a coisa mais estranha que já fez por dinheiro foi ser a abertura de um show de Drag Queens quando estava na faculdade.