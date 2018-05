Bruna Marquezine manda indireta por rede social, confira!

18/05/2018 | 19:12



Bruna Marquezine utilizou seu Instagram nesta sexta-feira, dia 18, para mandar uma indireta. A atriz fez um InstaStories com a frase: Quando as pessoas acham que você é idiota, junto à um gif do Jackie Chan, que, recentemente, foi acusado de deixar sua filha sem-teto por ser homossexual. Logo em seguida, utilizou uma fala de Ana Maria Braga para ilustrar a ocasião:

Pedir desculpas é uma boa atitude, mas parar de vacilar é melhor ainda!

Atualmente, Bruna namora Neymar com quem estrelou uma campanha de lingerie e cueca que deu o que falar!

Quem será a pessoa que levou uma alfinetada da atriz de Deus Salve O Rei?