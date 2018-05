Irmã de Meghan Markle dará festa na mesma hora do Casamento Real

18/05/2018 | 19:12



E parece que as polêmicas em torno da família de Meghan Markle continuam. Segundo informações do site Daily Mail, Samantha Markle, a meia-irmã de Meghan, dará uma festa em sua casa neste fim de semana no mesmo momento em que o Casamento Real estiver rolando. A confraternização só acontecerá porque ela não foi convidada à cerimônia que formalizará a união da irmã com o Príncipe Harry.

Os convidados deverão chegar à casa de Samantha em Silver Springs na Flórida, Estados Unidos, com uma roupa formal. Ela assistirá ao casamento junto com eles e afirmou que ainda ama Meghan e que será um mix emoções vê-la em seu grande dia.

E aí, o que você acha dessa história?