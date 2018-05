Megan Fox se envolve em processo judicial relacionado à Brad Pitt, entenda!

18/05/2018 | 19:12



Megan Fox está processando a empresária de Brad Pitt! Pois é, isso mesmo que você leu! A atriz teria comprado uma casa do ator que, segundo ela, precisava de reparos consideráveis.

O TMZ reportou na última quinta-feira, dia 17, que Cynthia Prett-Dante fez uma associação de vendedores enganarem a atriz sobre uma casa avaliada em três milhões e 200 mil dólares, o equivalente à 11 milhões de reais, localizada em Malibu, Califórnia, estado norte-americano. De acordo com os documentos, Fox estava grávida na época e também criava dois bebês que ainda estavam aprendendo a andar. A atriz alega que os vendedores garantiram ser uma compra de um paraíso na terra, onde ela pudesse criar sua família. No entanto, Megan, que é casada com Austin Green, conta que a casa é um inferno por contar com vários mofos nos quatros e nos banheiros.

O processo pede por cinco milhões de dólares, o aproximado à 18 milhões de reais. Tenso!