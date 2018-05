Atriz de Smallville teria marcado com ferro uma integrante da seita que comandava

18/05/2018 | 19:12



As informações sobre a seita comandada pela atriz de Smallville, Allison Mack, continuam! Como já contamos, Allison foi presa acusada de participar de uma seita que recrutava mulheres para que elas se tornassem escravas sexuais.

A história já deu tanto o que falar que será contada com mais detalhes no documentário Cults and Extreme Belief, que já teve um vídeo divulgado pelo A&E com uma prévia. Nele, os atores Sarah Edmondson e Mark Vicente revelam mais detalhes sobre a seita.

Sarah fez parte da seita por um período, mas conseguiu fugir e é uma das únicas pessoas marcadas que fala sobre o assunto.

- Tudo no meu corpo dizia: saia daqui!

Segundo o Hollwood Reporter, Sarah chegou na casa de Allison pensando que faria uma tatuagem para marcar sua entrada em uma irmandade secreta, como diziam, mas ao invés disso ela foi marcada à força por uma caneta cauterizante com um símbolo das iniciais do co-fundador do culto, Keith Raniere.

Mark Vicente, diretor e ex-membro da seita, também faz seu relato ao documentário:

- Isso vai entrar para a história como uma das piores coisas que este país já viu.

A série vai ao ar nos dias 28 e 29 de maio nos Estados Unidos.