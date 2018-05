Jennifer Aniston interpretará a primeira presidente feminina dos Estados Unidos em nova série da Netflix

18/05/2018 | 19:11



Jennifer Aniston interpretará a primeira mulher nomeada presidente dos Estados Unidos na nova série da Netflix, chamada First Ladies! Segundo informações do site Hollywood Reporter, a atriz Tig Notaro, de One Mississippi, também estará no elenco - e dará vida à esposa de Jennifer na trama.

A comédia com cunho político contará a história de Beverly e Kasey Nicholson, a primeira mulher presidente da América e sua esposa, a primeira-dama, em uma história que promete mostrar que, por trás de toda grande mulher, existe outra grande mulher. Lembrando que os Estados Unidos nunca teve de fato uma presidente feminina - mas a ideia da Netflix é bem legal, né?

Aniston ainda estreará na próxima comédia de Adam Sandler, chamada Murder Mystery, para a plataforma de streaming. Notaro também trará novidades para a Netflix com o programa Tig Notaro: Happy to Be Here.