Emilia Clarke diz que produtores de Game Of Thrones não confiam nos atores

18/05/2018 | 19:11



Emilia Clarke deu uma entrevista cheia de sinceridade ao site Hollywood Reporter. Apesar de criticar o modo como a indústria do entretenimento funciona, a atriz confessou que aproveita cada oportunidade que surge em sua carreira.

- Eu tenho uma visão muito pessimista sobre esta indústria. Eu acho que o que é considerado bom hoje, talvez não seja bom amanhã. Então por que não agarrar tudo com as duas mãos e viver o momento? Eu quero apenas tentar fazer tudo para assim descobrir quais partes eu realmente gosto e quais partes eu realmente não gosto. Então, quando eu for mais velha, posso me sentir um pouco mais segura em continuar.

A artista ainda fez um desabafo sobre ter que encarar as cenas de nudez de Game Of Thrones.

- Se foi assustador para mim, aos 23 anos, fazer isso? Sim. 100% Inferno. É assustador de qualquer maneira. Mas devo admitir, tendo feito isso, acredito que as pessoas se importam mais com ela como personagem, porque elas a viram sofrer - então tem isso. Mas o volume de interesse pelo fato de eu ter tirado a roupa é surpreendente para mim. Emilia Clarke não subiu ao palco e disse: 'E aí pessoal? Confira isso [seios]!' Isso não aconteceu. Eu peguei uma personagem, e a personagem fez as coisas acontecerem com ela. É algo que me perguntam mais do que qualquer outra pergunta e é realmente algo que acho difícil de lidar.

E claro que ela não poderia deixar de lado o final da trama, né?

- É incrivelmente emocionante, estamos bem na metade para o final desta temporada. Eu realmente fico muito emocionada só de pensar no final do seriado porque o que você está deixando para trás é tudo o que tem aconteceu comigo em meus 20 anos - 10 anos da minha vida foram vividos dentro da série. Você sabe, há tanta coisa que aconteceu com todos nós e agora estamos nos afastando de tudo isso. A transformação de Daenerys é o maior presente que recebi como atriz, 100 por cento. Daenerys é uma parte muito importante de quem eu sou, e eu faço parte de quem ela é. Então, é incrivelmente assustador se afastar - mas, ao mesmo tempo, é incrivelmente excitante.

Emilia também admitiu que não sabe quem terminará no Trono de Ferro!

- Eu não sei o que acontece comigo até agora. Estou falando sério. Eu acho que eles estão filmando um monte de coisas e eles não estão nos dizendo. Estou falando sério. Eu estou sendo MUITO séria. Eu acho que eles nem confiam em nós. Há muitos finais diferentes que podem acontecer; acho que estamos fazendo todos eles e não estamos sendo informados sobre o que realmente vai acontecer.