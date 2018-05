Avião cai em Cuba e mata 110 pessoas

Da ABr



18/05/2018 | 18:44



Pelo menos três pessoas sobreviveram hoje à queda de um Boeing-737-200 por volta do meio-dia desta sexta-feira (13h em Brasília), no município de Boyeros, nos arredores do aeroporto de Havana, capital cubana.

Cento e dez pessoas morreram na queda do avião, pertencente à empresa aérea estatal Cubana de Aviação, que foi arrendado pela companhia mexicana Damojh e transportava 104 passageiros e nove tripulantes. O voo seguiria de Havana para Holguín. As causas do acidente estão sendo investigadas.

A tripulação era formada por estrangeiros. De acordo com as informações da imprensa oficial, a Damojh tem mais de 15 anos de experiência.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, foi até o local acompanhado por brigadas de resgate e bombeiros. O ministro da Saúde e vice-presidente do Conselho de Estado, Roberto Morales, também foi ao local do acidente e acompanha o atendimento aos sobreviventes.

O Boeing caiu em uma área agrícola.

A imprensa oficial informou que, entre as vítimas, havia um bebê de 2 anos e mais quatro crianças, além de nove tripulantes. Ainda não há detalhes sobre as vítimas.

O último acidente aéreo grave registrado em Cuba foi em 29 de abril do ano passado, quando uma aeronave AN-26 das Forças Armadas Revolucionárias colidiu com a Loma de la Pimienta, cidade Candelaria, na província de Artemisa. Oito pessoas morreram.