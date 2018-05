Peças em marfim ilustram exposição

Vinícius Castelli



20/05/2018 | 07:00



Com a sugestão de repensar o uso do marfim em peças de arte e em seus desdobramentos iconográficos, o Museu de Arte Sacra de São Paulo apresenta ao público, até dia 5 de agosto, a exposição Sagrado Marfim: O Avesso do Avesso.

Com curadoria assinada por Jorge Lúzio e Maria Inês Lopes Coutinho, a mostra ganha vida ilustrada por 53 obras que fazem parte do acervo da instituição. São peças raras, de vários tamanhos, e com exemplares dos séculos 17, 18 e também 19.

Destaca-se a historicidade delas, que remonta à antiguidade. Tem peças africanas e da Ásia. Há também objetos artísticos e litúrgicos da Europa dos períodos medieval e moderno.

José Carlos Marçal de Barros, diretor executivo do museu, explica que, segundo o Antigo Testamento, o rei Salomão mandava trazer marfim de Társis, nas rotas do Oriente. O artista grego Fídias utilizou o material em uma das mais importantes estátuas da Grécia Antiga, a Atena Pártenos, para homenagear a deusa no Partenon.

“E em tempos mais recentes, o magnífico Demetre Chiparus utilizava metal e marfim em suas estatuetas indiscutivelmente belas. As obras mais afamadas são as chamadas criselefantinas em bronze e marfim. Tão rica e antiga é a utilização do marfim em obras de arte que uma exposição que pretendesse apresentar a sua história seria praticamente impossível”, explica.

Sagrado Marfim: O Avesso do Avesso – Exposição. No Museu de Arte Sacra. Avenida Tiradentes, 676. São Paulo. Até dia 5 de agosto. Ingressos: R$ 6 e grátis aos sábados. Visitação de terça-feira a domingo, das 9 às 17h.