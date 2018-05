Baterista Carl Palmer tem agenda na Capital

Vinícius Castelli



21/05/2018 | 07:00



Veterano no universo do rock progressivo, o baterista Carl Palmer tem agenda marcada em São Paulo. O artista britânico se apresenta no palco do Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795), quinta-feira, a partir das 22h30. As entradas custam de R$ 80 a R$ 380 e podem ser compradas pelo site www.ticket360.com.br.

Ele traz ao Brasil a turnê Emerson Lake & Palmer Lives On!, em que resgata canções do grupo pelo qual passou nos anos 1970 junto de Greg Lake e Keith Emerson, ambos mortos.

“Sempre sentirei muita falta do Keith e do Greg, que perdemos em 2016,” diz Palmer. “Agora sou eu quem levo adiante o nome do ELP, pretendo continuar tocando nossa música ainda por muitos anos.”