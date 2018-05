No passado de Han Solo

Luís Felipe Soares



20/05/2018 | 07:00



No meio do duelo entre Jedis e Siths e a guerra contra o império da saga original de Star Wars, Han Solo aparece como um outsider do que existe ao seu redor. É um humano que entrou no meio dessa jornada intergaláctica de olho em recompensa e tornou-se uma das peças-chaves da engrenagem criada por George Lucas. Talvez seja o maior caso do anti-herói carismático (méritos também para Harrison Ford) que aprende a ver além do seu umbigo.

Já se passaram mais de 40 anos que ele foi revelado à cultura pop e são poucas as informações sobre seu passado. Se o futuro do personagem foi tratado na nova trilogia da saga, seus primeiros passos como o mais querido fora da lei da galáxia servem de inspiração para Han Solo: Uma História Star Wars, cuja estreia nos cinemas brasileiros ocorre na quinta-feira com mais desconfiança do que empolgação do público.

A figura do mercenário balzaquiano que marcou época nos anos 1970 e 1980 é substituída pelo jovial Alden Ehrenreich, com primeiro papel de destaque após participar de maneira coadjuvante em títulos ‘alternativos’, caso de Blue Jasmine (2013). Solo tenta fugir do planeta onde vive na companhia da namorada de olho em liberdade. Como parte do drama, o casal se separa por alguns anos, com ele restando colocar sua vida à disposição do exército imperial e sonhando em reencontrar a amada, sua principal motivação.

O jovem falastrão vive em meio a negociatas e falácias. São as reviravoltas desses momentos que tomam grande parte da trama, sendo que, algumas delas, acabam por criar ou cortar tensões, com tiros certos e errados para o andar da produção. Para quem já viu o que o personagem é capaz de fazer, pode ser o elemento mais instigante ao logo de cerca de duas horas e 30 minutos. Mas a sagacidade que lhe é peculiar nem sempre existiu e um ‘mentor’ surge: Beckett (mais um canastrão de Woody Harrelson). Com ele há a máxima de que não se deve confiar em ninguém.

A ideia nostálgica cresce na medida em que detalhes e personagens são colocados na tela. O amigo/rival Lando (agora vivido por Donald Glover), por exemplo, está lá com todos seus truques e mentiras. Até mesmo brincadeira com a polêmica discussão sobre a troca de tiros em cantina do planeta Tatooine encontra espaço. Nota: Solo sempre atirou antes. Uma das estrelas secundárias é Chewbacca, cujo início de relação com Solo parece forçada, porém satisfatória. Os coadjuvantes são eficientes para construir jornada na qual o personagem principal acaba jogado para escanteio em diversos momentos.

Todo o estilo clássico por trás da narrativa do trambiqueiro de bom coração cai bem nas mãos do diretor Ron Howard. O cineasta cria atmosfera espacial com muitos tons de terra, talvez explorando o jogo sujo que envolve tudo que mostra. A falha ocorre em não acompanhar a agilidade típica das naves espaciais.

O projeto Uma História Star Wars, da Disney, promete dividir a opinião dos fãs com seu segundo capítulo pronto para continuar a expandir todo universo da franquia. Se Rogue One (2016) surpreendeu positivamente mesmo quem não acompanha os filmes no cinema, o novo longa-metragem tenta (e não consegue) ter identidade própria ao mesmo tempo em que está ligado ao caminho de figura autossuficiente. Os primeiros voos da Millenium Falcon sob comando do piloto são bonitos de se ver mesmo que não digam nada. Han Solo tem conteúdo desinteressante para a cinessérie como todo. Não que o protagonista deixe de despertar curiosidade, mas simplesmente parece ser parte menor. Os livros do Universo Expandido poderiam ter sido mais bem aproveitados como referência.