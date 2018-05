‘Horizon Chase Turbo’ chega ao Playstation 4

Da Redação



20/05/2018 | 07:00



O game Horizon Chase Turbo acaba de ser disponibilizado no acervo do PlayStation 4. Feito pelo estúdio Aquiris, do Rio Grande do Sul, o jogo de corrida inspirado em títulos do gênero do passado é o primeiro projeto brasileiro a ser comercializado em caixa (R$ 49,90, em média). Também pode ser comprado on-line e para PC (R$ 37,90, em média), com versão para o Nintendo Switch agendada para o terceiro trimestre.