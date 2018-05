Para as preferências dos Millennials

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



20/05/2018 | 07:00



A internet tomou conta da MTV Brasil. Não que a Music Television nacional tenha deixado a música completamente de lado – mesmo que seja apenas porcentagem pequena dentro da programação nos últimos anos –, mas as influências vindas do universo virtual estão mais fortes do que nunca. O auge dessa invasão de assuntos temáticos, gírias e personalidades nascidas on-line será visto na primeira versão brasileira do MTV Miaw 2018, premiação especial que celebra as mudanças erguidas e sustentadas pela geração ‘Y’.

O evento é criação da MTV Latino-americana nascida em 2013, no México. Seu nome é abreviação ‘simpática’ para Millennial Awards, ou seja, feita inteiramente pensando no que os atuais jovens estão engajados na televisão, paradas musicais e web, este último incluindo destaques em redes sociais específicas e brincadeiras que agitam a internet, de pets populares a ‘rixas’ alimentadas em postagens.

Se no passado era a MTV que ditava gostos e tendências do momento, parece que os papeis estão invertidos, com o canal tentando aproveitar ao máximo o que os acontecimentos da internet têm a dar. A premiação surge como espécie de agradecimento. Nada melhor do que escalar o maior expoente desse mundo para comandar o evento: Whindersson Nunes. O comediante e youtuber põe seu carisma à prova no palco da cerimônia, na quinta-feira, a partir das 22h, com exibição ao vivo na MTV e no MTV Play direto do Credicard Hall, em São Paulo. “Nesse reino selvagem de gifs, gatos, memes, divas, hits e crushes, não foi à toa que virei o czar dos likes, o magnata dos shares, imperador da p.... toda”, brinca ele no vídeo promocional da festa.

VOTAÇÃO ABERTA

A votação para o MTV Miaw 2018 ainda está aberta e segue até quinta-feira. O público pode escolher seus preferidos no site da emissora (www.mtv.com.br) e por meio do Twitter usando hashtags específicas, sempre acompanhadas de #PremiosMTVMIAW, que serão analisadas pela organização. Das 28 categorias, apenas o prêmio pró-social não é escolhido pelo público, sendo oferecido pelo canal para alguém ou causa especial.

Na briga entre os candidatos, destaque para Anitta, indicada em nove categorias, incluindo hino do ano e clipe do ano (por Vai Malandra) e fandom do ano por conta de seus anitters, como são conhecidos os fãs da cantora. Destaque também para MC Kevinho e Pabllo Vittar, lembrados com seis indicações, entre elas crush do ano para o funkeiro e insta br para a agitada conta da maranhense no Instagram. Todas as atenções da noite estão voltadas para o duelo pelo título de ícone miaw, disputado por Anitta, Felipe Melo, MC Kevinho, KondZilla, Neymar, Pabllo Vittar, Nego do Borel e Whindersson Nunes (detalhe que o apresentador aparece entre os finalistas de outras quatro categorias, casos de youtube do ano e super squad, por parceria com Tirullipa e Carlinhos Maia).

A última grande premiação encabeçada pela MTV foi o Video Music Awards Brasil de 2012, encerrado depois de 18 temporadas. Músicas e clipes não satisfazem os millennials, mais plurais do que nunca.