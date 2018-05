Viagem pelo mundo dos mortos mexicano

Luís Felipe Soares

20/05/2018



O mundo dos mortos é bem mais vivo do que se imagina. Pelo menos essa é a visão que a Disney/Pixar tem desse universo. Deixando de lado o estilo fúnebre do que se espera quando lidamos com a morte e apostando em cores chamativas e muita energia musical, o estúdio lotou salas de todo o mundo entre o fim do ano passado e este primeiro semestre com Viva – A Vida é Uma Festa.

Agora, uma da animações mais adoradas por crítica e público nos últimos anos já conta com edições ‘caseiras’ em DVD (R$ 29,90, em média), blu-ray (R$ 49,90, em média) e blu-ray 3D (R$ 59,90, em média).

O longa-metragem acompanha a inesperada jornada de Miguel Rivera, 12 anos, que sonha em ser músico, mas não conta com o apoio dos familiares para chegar ao objetivo e a música é assunto proibido. Série de eventos inesperados faz com que viagem para a terra de seus ancestrais que já não estão mais vivos. Entre locais tomados por caveiras onde não pode ser descoberto, ele terá a ajuda do malandro Heitor para encontrar sua família.

Além do filme, as versões em disco nas lojas contam com extras com detalhes da produção, incluindo curiosidades pesquisadas sobre o tradicional Dia dos Mortos (no México), os desafios de desenhar os personagens e a criação do cãozinho Dante, representante de uma raça típica mexicana.