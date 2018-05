Por que o cabelo cresce?

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



20/05/2018 | 07:00



Os cabelos crescem por causa da multiplicação constante de células conhecidas como queratinócitos. Elas ficam dentro do chamado bulbo capilar, parte do pelo que proporciona o crescimento dos fios. Com o passar do tempo, os queratinócitos se dividem e precisam de mais espaço, fazendo com que o cabelo seja ‘empurrado’ para fora do corpo humano.

O processo passa por três etapas diferentes. A primeira marca o real crescimento do cabelo, sendo seguida pelo momento intermediário (aumento e repouso) e pela fase de telógena, quando o cabelo começa a cair. Os milhares de fios que temos na cabeça passam por desenvolvimentos diferentes, com as etapas distintas ocorrendo ao mesmo tempo no couro cabeludo. Por isso não devemos ficar com medo quando percebemos que muitos dos nossos cabelos caem ou aparecem no chão, uma vez que outros nascem e outros continuam a se desenvolver.

Esse tipo de estrutura acaba sendo anexo da pele, assim como ocorre com as unhas, e tem função de proteger o maior órgão do corpo humano contra agentes externos. Também é associado à beleza, com sua presença (ou não) levando em conta os gostos de cada pessoa e dando origem a vários estilos.

O crescimento dos cabelos ocorre durante toda a vida do ser humano. Há certas características referentes a diferentes fases, com seu desenvolvimento sendo mais rápido e com qualidade melhor na juventude. Conforme o indivíduo envelhece, seus hormônios perdem a saúde e os pelos acompanham o declínio. Algumas pessoas podem ter seus cabelos crescendo mais rapidamente do que outras, muito por conta de fator genético favorável. Questões como alimentação e sono de qualidade e atividade física regular ajudam no processo.

A saúde dessa estrutura deve ser acompanhada. Não é bom sinal quando está fraco (sem vida e opaco), ficando, consequentemente, mais fino do que o comum. Produtos específicos e boa qualidade de vida auxiliam, mas é preciso ficar atento a possíveis complicações, como déficit de nutrientes. Na infância, recomenda-se cuidado extra para uso de protetor solar capilar.

Segundo o Guinness World Records, os maiores cabelos do planeta estão na cabeça da chinesa Xie Qiuping. Os fios ultrapassam 5,627 metros de comprimento e não são cortados desde 1973

Pergunta de Sarah Hauschke Zuliani, 10 anos, de São Caetano.

Consultoria de Alberto Cordeiro, médico dermatologista especializado em Tricologia (área que trata de pêlos e cabelos).