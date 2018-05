OAB São Bernardo realiza palestra com temática sobre usucapião

Stefanie Sterci



21/05/2018 | 08:00



De olho nas leis

Em atividade promovida pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo, palestra reuniu profissionais do Direito para debate. A ex-promotora de Justiça do Estado Patrícia André de Camargo Ferraz ministrou conversa sobre Usucapião Extrajudicial na Prática Advocatícia. “Nos atualizamos e estudamos bastante este assunto, que é de extrema importância para a sociedade”, comenta Patrícia. Agora, a expert prepara-se para diálogo sobre as novas regras do segmento, sexta-feira, às 9h, na Casa do Advogado diademense.