Golden Square Shopping promove ‘mamaço’ no Dia Mundial da Doação de Leite Humano

Da Redação



18/05/2018 | 17:30



Doar leite pode salvar vidas. Por isso, a Ancar Ivanhoe, uma das maiores empresas de shopping centers do país, inicia o projeto nacional de sensibilização para a doação de leite humano com um grande ‘mamaço’ no Golden Square Shopping e em outros 13 centros comerciais do grupo, nas cinco regiões em que está presente, em parceria com a Fiocruz.

A ação acontecerá simultaneamente nos shoppings do grupo no próximo sábado (19), às 15 horas, com o intuito de sensibilizar a população sobre o tema em todo o Brasil com a mobilização de milhares de pessoas em um grande ato de amamentação coletiva. A iniciativa também dá início à campanha Aqui Tem Vida, de arrecadação de frascos de vidro, que será realizado em 19 empreendimentos até o dia 28 de maio e busca suprir um dos maiores problemas dos bancos de leite humano: o armazenamento.

Para conscientizar o público, o Golden Square Shopping ainda vai receber no dia 19 uma roda de conversa sobre “Amamentar pra quê?”, às 14 horas, no Espaço Família, com a coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Alipio Corrêa Neto, Telma Giangiardi. Em seguida, às 15 horas, será realizado o ‘mamaço’ como forma de conscientizar sobre a importância do aleitamento materno.

Segundo Diego Marcondes, gerente nacional de marketing da Ancar Ivanhoe, o movimento tem o objetivo de reforçar a importância de um gesto tão simples que pode reduzir a mortalidade neonatal e infantil do Brasil. “Quisemos usar a força do grupo para promover o bem e fazer a diferença em nossa sociedade. Temos ciência da capacidade instalada de nossos shoppings de atuar como agentes transformadores da realidade e não medimos esforços para promover um grande mamaço aliado a uma campanha de arrecadação de frascos que pode salvar vidas de mais de 160 mil crianças em todo o país”, analisa.

Hoje, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano/Fiocruz (rBLH) necessita de 18 mil frascos por ano para garantir a nutrição de recém-nascidos prematuras e de baixo peso, que não podem ser amamentados pela própria mãe.

Para o coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano/Fiocruz, João Aprígio Guerra de Almeida, a iniciativa representa um momento de intensa mobilização. “A embalagem adequada para a doação é um ponto sensível para a gente, angariar frascos significa aumentar nossa capacidade operacional. O mamaço vai coroar toda essa ação, vai ser um marco importante até porque nossa expectativa é também divulgar que os bancos de leite são uma casa de apoio à amamentação e estão de portas abertas para qualquer mulher que tem dificuldade para amamentar”, aponta.

O dia 19 de maio emerge como marco histórico da união de esforços entre os países integrantes da Rede Global de Bancos de Leite Humano para a salvaguarda da vida de milhões de crianças que tanto precisam do leite materno como fator de sobrevivência. E apenas um gesto pode fazer a diferença na vida de muitas crianças.

“A parceria com a Ancar é uma experiência ímpar e inédita no Brasil. A empresa, sob a égide da responsabilidade social, encampou o movimento e se disponibilizou a abrir espaço em shoppings de todo o Brasil para a campanha de doação de frascos”, completa Aprígio.

Para apoiar os 219 bancos de leite nos 196 pontos de coleta, basta doar frascos de vidro de até 500g com tampa de plástico e boca larga, como os de café solúvel ou maionese, desde que seja de vidro.

Sobre a Ancar Ivanhoe

Pioneira no setor de shopping centers, a Ancar Ivanhoe é uma das líderes do mercado, com mais de 40 anos de atuação. Sua história teve início na década de 70, quando ingressou na indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo shopping construído no Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006, associou-se à canadense Ivanhoe Cambridge, líder global de serviços imobiliários, e continuou sua trajetória em constante expansão. Após mais de uma década dessa parceria, a Ancar Ivanhoe tornou-se uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shopping center do Brasil, presente nas cinco regiões do país, com 22 empreendimentos em seu portfólio e única empresa do setor há mais de 10 anos a lista do Instituto Great Place To Work. Para mais informações, acesse www.ancarivanhoe.com.br .

Sobre a Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem como objetivos promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, ser um agente da cidadania. Criada em 1900, como Instituto Soroterápico Federal, a Fiocruz tem uma trajetória que se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública no País.

Sobre a Rede Global de Bancos de Leite Humano

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) é uma iniciativa coordenada pela Fiocruz em ação integrada com a Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (CGSCAM), do Ministério da Saúde (MS). Atualmente, é composta por 218 bancos de leite humano (BLHs) e 194 postos de coleta, presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. No ano passado, a rBLH-BR beneficiou mais de 165 mil recém-nascidos internados em UTI Neonatais e realizou cerca de dois milhões de atendimentos assistenciais às mulheres com dificuldade de amamentar.

Golden Square Shopping

Localizado em São Bernardo do Campo, o shopping está em uma região estratégica, de fácil acesso à rodovia Anchieta, 30 minutos da capital paulista e a uma hora do litoral sul. Muito mais do que um centro de compras completo, o Golden Square Shopping possui um mix de lojas diversificado, que contempla todos os gostos e estilos e oferece opções de lazer e entretenimento.

Em seus 31 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), o centro de compras administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das cinco maiores empreendedoras de shopping do País, conta com o serviço Pet Friendly, onde é permitida a entrada de animais e com 200 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional, restaurantes, eventos e a primeira unidade da Fórmula Academia do ABC.

