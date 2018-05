Núcleo de Mulheres promove desfile beneficente em prol de instituição para crianças

Juliana Bontorim



20/05/2018 | 08:00



Na passarela de reduto gastronômico em Santo André, elas brilharam. De vestido longo, traje social ou casual, voluntárias integraram o desfile beneficente promovido pelo Núcleo de Mulheres Empreendedoras de associação comercial da cidade, que arrecadou R$ 1.300 para a instituição Criança Cidadã, que foram entregues em café da manhã na própria entidade. “O objetivo foi unir pessoas por um propósito maior. Além disso, as participantes que desfilaram tiveram uma experiência bem legal”, explica a coordenadora do grupo, Suzana Katekaru, sobre as modelos de diferentes profissões e características. Agora, as integrantes já se preparam para rodada de negócios dia 13. É necessária inscrição para participar.