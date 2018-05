Mano confirma ausências de Edilson e Thiago Neves e não garante Cruzeiro 100%

18/05/2018 | 17:15



O técnico Mano Menezes descartou os retornos de Edilson e Thiago Neves no Cruzeiro para o clássico deste sábado contra o Atlético Mineiro, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, que abre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois, porém, estão garantidos para o duelo contra o Racing, pela Copa Libertadores, na terça-feira.

O lateral-esquerdo passa por recondicionamento físico após se recuperar de um problema no tornozelo e não atua desde a goleada por 7 a 0 sobre a Universidad de Chile. Já Thiago Neves sofre não joga há duas partidas por conta de um incômodo na panturrilha direita.

Se a ausências dos dois foi confirmada, a escalação ainda é um mistério. Com a proximidade do duelo contra o Racing, que vale a confirmação da classificação às oitavas de final e a liderança do Grupo E, o treinador cruzeirense disse que conversará individualmente com cada jogador para poder definir o time. A tendência é de que não repita a escalação dos últimos dois jogos contra Sport e Atlético Paranaense.

"Ele (Thiago Neves) e Edilson estão fora do clássico. Não sei ainda (quem vai jogar). Só não vai estar à disposição do jogo aqueles que não estiverem condições de jogo. Os que reunirem vão jogar porque estamos bem. O desgaste faz parte do período de todo mundo", disse. "Amanhã (sábado) pela manhã, após conversa individual, vamos tomar uma decisão sobre aqueles que vamos levar para o jogo. Provável é que 100% não vamos ter a maior parte dos jogos", decretou o comandante.

O treinamento desta sexta-feira foi completamente fechado à imprensa. Não se pôde ver, por exemplo, quem treinou no lugar do zagueiro Dedé, que também está fora do clássico por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Manoel, Digão e Murilo brigam pela vaga.