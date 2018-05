Mercedes-Benz e Prefeitura de São Bernardo entram em campanha sobre trânsito

Juliana Bontorim



Ação coletiva

No eixo da responsabilidade social, a Mercedes-Benz, com sede em São Bernardo, realizou encontro com representantes de 42 escolas públicas do Grande ABC, para distribuição de 200 cartilhas do Projeto Mobile Kids. “Os colégios podem nos ajudar nesta ação de conscientização às leis do trânsito, a fim de formar futuros cidadãos com comportamentos seguros”, explica o vice-presidente de recursos humanos do grupo, Fernando Garcia. Agora, a atenção volta-se para a itinerante Hamburgada do Bem, que chega, pela primeira vez, à comunidade do bairro Pauliceia, para distribuir hambúrgueres e batatas às crianças.