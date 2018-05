Calle 54 inaugura unidade no andreense Shopping ABC

Gabriela Lopes



19/05/2018 | 08:00



Gastronômico

Mais de 100 convidados prestigiaram a inauguração do Calle 54. “Estou feliz em trazer uma unidade para Santo André”, diz o sócio-proprietário, Otavio Faggion.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Investimento

“É a oportunidade perfeita para entender como as diferentes escolas funcionam”, explica um dos organizadores da 1ª Feira de Ensino Superior ABC, Flávio Dutra, que reúne representantes de instituições estrangeiras, hoje, às 14h. A ação, gratuita, contará com conversas individuais com os profissionais, para esclarecimento de dúvidas sobre estudar fora do País.

Festividade

Psicóloga são-bernardense, Cristiane Perini organiza festa Viva as Diferenças, hoje, às 12h, em escola da cidade. “Será um encontro beneficente para ressaltar a inclusão social”, comenta Cristina, sobre a agitação regada a música ao vivo, gratuita, para pessoas com necessidades especiais.

Atuantes

Voluntários do Instituto Luisa Mell estarão em centro de compras são-caetanense, hoje, das 10h às 18h, para promover encontro de adoção de animais. “Estou muito feliz por estarmos de volta para esta quarta edição da movimentação”, afirma Luisa. No dia, os participantes receberão orientações de cuidados pets.

Focinho

Santo André será palco para Encontro de Cães da raça labrador, no Atrium Shopping, hoje, às 11h30. A atividade terá desfile, corrida e cãocurso de fantasia, além de dicas de saúde animal e adestramento.“Como eles são um dos mais queridos, este sábado será especialmente animado para os donos e os frequentadores em geral”, diz a gerente-geral do espaço, Vanessa Nery.