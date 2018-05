Marcelinho Paraíba tem prisão decretada por atrasar pagamento de pensão

18/05/2018 | 17:09



Buscando a classificação à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Treze-PB terá que contornar uma grande ausência para a sequência do Grupo A9. Isso porque o meia-atacante Marcelinho Paraíba, de 43 anos, com passagens por clubes como São Paulo, Grêmio, Coritiba e Flamengo, teve a prisão decretada por conta de atraso no pagamento de pensão alimentícia.

O juiz Cláudio Pinto Lopes, titular da Vara da Família de Campina Grande (PB), determinou detenção de 30 dias no Presídio Agnelo Amorim, o Presídio do Monte Santo, na própria cidade. O magistrado fez a expedição na tarde desta sexta-feira. Além disso, ainda solicitou que o clube campinense desconte o valor devido (não divulgado) pelo meia diretamente do salário.

"Por fim, expeça-se mandado de prisão remetendo cópia às autoridades competentes. Ademais, expeça-se ofício ao Treze Futebol Clube para que realize o desconto do valor da pensão alimentícia diretamente nos rendimentos do promovido, depositando-o na conta corrente de titularidade da genitora do menor", afirma o juiz, em trecho da decisão.

O Treze afirma que não recebeu notificação, mas diz que irá cumprir o que for determinado pela Justiça. Na última quinta-feira, Marcelinho Paraíba faltou aos treinamentos da equipe alegando problemas pessoais.

Nesta sexta-feira, ele sequer viajou com o elenco que, no domingo, em Alagoas, enfrenta o Santa Rita. A equipe paraibana, com uma vitória, pode garantir a classificação ao mata-mata da Série D. No momento, tem 8 pontos e ocupa a liderança.