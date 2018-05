Luan Santana e Fernanda Souza estrearão programa lado a lado e garantem: - Vamos nos divertir muito!

18/05/2018 | 17:11



Novidades para os fãs de Luan Santana e Fernanda Souza! Podemos dizer que um crossover entre os artistas está por vir, afinal, eles irão apresentar juntos o SóTocaTop, um programa que estreará em julho nas tardes de sábado da Globo. Sob a direção de Raoni Carneiro, a atração conta com um ranking semanal dedicado aos hits atuais da música nacional, ou seja, as canções brasileiras que mais tocam nas rádios e na internet.

Além disso, artistas de diferentes gêneros e estilos passarão pelo palco, abrindo espaço para novidades e lançamentos do cenário musical.

Animado, o cantor contou o que pensa sobre o programa e o quão feliz está com essa sua nova fase:

- Aprendi que apresentar é muito mais do que ter carisma. É preciso estudar muito e conhecer aquilo sobre o que se está falando. E o programa vai me possibilitar uma importante troca com tantos artistas e seus diferentes gêneros musicais. Acho que o programa vai ter a cara do Brasil, com toda a sua democracia musical e a nossa mistura de ritmos, que fazem um bem enorme para a nossa cultura.

E ele também garantiu estar animado por apresentar o SóTocaTop ao lado de Fernandinha:

- Vamos nos divertir muito!

A apresentadora também dividiu sua felicidade pela ocasião:

- Dividir a apresentação com o Luan vai ser incrível. Nós dois somos bem-humorados, gostamos muito de nos divertir. Vamos falar de música e trabalhar com alegria e descontração. O público vai ganhar um superprograma, com inúmeros artistas e estilos musicais, e também com dois apresentadores extremamente empenhados em mostrar o melhor de todos esses gêneros, trazendo bom humor, descontração e sendo felizes. Porque eu acredito que quando a gente está feliz no palco, o público também fica feliz.