Dor de cabeça ainda acomete mais mulheres, sugere estudo

Stefanie Sterci



19/05/2018 | 08:00



Números alarmantes chamam atenção no Dia Nacional de Combate à Cefaleia. De acordo com a Academia Brasileira de Neurologia, a doença atinge cerca de 140 milhões de habitantes no País e estima-se que 94% do homens e 99% das mulheres apresentam a enfermidade ao longo da vida. “A ideia de normalidade e automedicação atribuídas ao mal-estar são perigosas. Acaba atrasando o diagnóstico e o tratamento adequado”, diz o neurologista Alexandre Bossoni. É bom observar a origem do problema. Sendo primária, quando não há anomalias ósseas, e secundária, que origina-se da sinusite, gripes e tumores cerebrais.