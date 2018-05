Apaixonados pelo ritmo ganham vida no Samba da Paineira em Mauá

“Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé.” Esta é uma citação muito usada pelos apaixonados por este ritmo contagiante, que, literalmente, parece que jamais vai morrer. Passando de geração para geração, sambistas celebram o contexto musical, em atividades como o projeto Samba na Paineira, realizado em Mauá, que integra Quartas Culturais, que tem edição no dia 23, a partir das 14h, gratuitamente, na Praça 22 de Novembro.

A última iniciativa contou com a presença de mais de 1.000 pessoas, que entoaram ao redor da mesa de ‘bambas’ hinos consagrados nas vozes de Cartola, Pixinguinha e Adoniran Barbosa.

Futuro

Última oportunidade para inscrever-se no 13º Prêmio Itaú-Unicef, que tem como objetivo identificar, estimular e dar visibilidade aos projetos que contribuem para garantir o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. “Vamos dar continuidade ao ciclo virtuoso que vem transformando a educação de meninas e meninos em todo o País”, explica a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, Florence Bauer.