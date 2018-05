EUA aprovam primeiro medicamento desenvolvido para prevenir enxaquecas crônicas

18/05/2018 | 16:43



A agência reguladora de medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) aprovou na quinta-feira, 17, o primeiro medicamento criado para prevenir enxaquecas crônicas.

Fabricada pelos grupos farmacêuticos Amgen Inc. of Thousand Oaks e Novartis AG, a droga será aplicada por meio de um injeção mensal, similar a uma agulha de insulina. O preço do tratamento deverá custar US$ 6,9 mil por ano.

As enxaquecas podem causar sintomas incapacitantes: dores de cabeça latejantes, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som. Eles são mais comuns em pessoas na faixa dos 30 anos, a maioria mulheres, e podem durar várias horas ou mesmo dias. Cerca de 10 milhões de americanos sofrem com frequência do problema.

Em um estudo, pacientes que receberam Aimovig viram seus dias de enxaqueca cortados de oito para quatro por mês, em média. Além disso, eles apresentaram efeitos colaterais semelhantes, a maioria resfriados ou infecções respiratórias. Alguns pacientes chegaram inclusive a se livrar por completo da dor de cabeça, disse Sean Harper, diretor de pesquisa da Amgen.

O medicamento estará disponível para os pacientes a partir da próxima semana.