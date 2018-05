Pequenos grandes detalhes

Miriam Gimenes



19/05/2018 | 07:44



De pedaço em pedaço, o artista plástico mauaense Sidney Matias constrói sua obra. Essa afirmação pode ser interpretada tanto ao pé da letra quanto no sentido figurado. É que há três décadas, desde que deu início de maneira autodidata à sua arte, ele começou a confeccionar o quadro que retrata sua carreira e que, felizmente, não tem data para ser finalizado.

O resultado de todo esse ‘mosaico’ pode ser visto, até dia 15 de junho, na exposição 30 Anos de Arte, inaugurada ontem na Pinacoteca do Teatro Municipal de Mauá. “Fiz na minha primeira obra a pintura de uma igreja amarela em madeira, aos 7 anos de idade, e ela está na exposição, além de inúmeros outros trabalhos. As pessoas vão conseguir visualizar o avanço na minha arte”, explica o artista, que começou a desenhar com carvão nas calçadas de Mauá – onde ficou até os 18 anos –, já que seus pais não tinham condições de comprar material de pintura.

Ainda com 16 anos ganhou seu primeiro prêmio, entregue pelo então governador do Estado, Paulo Maluf, por conta de um quadro que inscreveu em concurso entre alunos de escolas estaduais. “Nessa época eu ainda não conseguia enxergar a possibilidade de ser artista. Quem deu um clique foi uma professora de Educação Artística, que disse para minha mãe para eu investir na arte”, lembra.

E o garoto seguiu o conselho. Pouco depois de ter uma obra selecionada por Pietro Maria Bardi para participar de uma mostra no Masp, passou a ser reconhecido internacionalmente por ter suas obras estampadas em cartões de Natal, muitos deles comprados pela empresa de Robert Bosch. Tratou de arrumar as malas e buscar seu destino. Seguiu rumo aos Estados Unidos, com 20 obras na bagagem.

Depois de um ano lá, conseguiu contato com galerias, conheceu pessoas importantes – tornou-se amigo pessoal de Chuck Berry, também retratado em seus mosaicos – e, entre idas e vindas, firmou carreira internacional. Além do solo norte-americano, tem obras espalhadas por Portugal, Itália, Japão, Suíça, entre outros.

Uma de suas criações de grande sucesso foi a Perpétua Virgindade, segundo a crítica de arte especializada norte-americana, a primeira obra no mundo sobre Maria, mãe de Jesus, em trabalho de parto. Foi objeto de estudos e exibida em universidades dos Estados Unidos. A peça também ilustra o livro O Parto Humanizado, do médico Hugo Sabatino, literatura médica internacional.

Tem mosaicos – que levam cerca de oito meses para serem finalizados – espalhados em igrejas do País como Campinas, cidade em que reside agora, Brasília, Porto Alegre. A ideia é fazer em alguma no Grande ABC. “Quero mostrar com a exposição, principalmente para as crianças e jovens, que é possível ser um profissional da arte, viver dela. Passei por muito preconceito, até de familiares, mas venci.”



30 Anos de Arte – Exposição. Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353). Até 15 de junho. Aberto diariamente, das 9 às 17h. Gratuito.