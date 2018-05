Ryan Reynolds trabalhando na cafeteria de Hugh Jackman?

18/05/2018 | 14:11



Como você já deve saber, Deadpool 2 acaba de estrear nos cinemas, mas será que Ryan Reynolds já se cansou da vida de ator? Não entendeu o questionamento? Pois na última quinta-feira, dia 17, o ator apareceu na Laughing Man Coffee, a cafeteria sem fins lucrativos que seu grande amigo, Hugh Jackman, possui em Nova York. O local está buscando um novo barista para trabalhar com eles, e Hugh brincou dizendo que Ryan havia ido lá por conta da vaga disponível!

Em sua conta no Instagram, Hugh publicou uma foto ao lado de Ryan e escreveu: Nós anunciamos que a Laughing Man Coffee está procurando um novo barista e Ryan Reynolds aparece?

Em seguida, a cafeteria compartilhou a publicação em seu Stories e escreveu: Ok, ele está contratado!

Ryan é casado com Blake Lively, que aproveitou o clima para comentar na foto do marido ao lado de Hugh: Essa distância extra entre vocês dois deveria me convencer de que você NÃO o ama mais que a mim? Boa tentativa.

Segundo a People, Hugh fundou a cafeteria em 2011 com David Setingard, após uma viagem que fez para a Etiópia. Lá o ator conheceu um um jovem produtor de café cujo objetivo era tirar a família da pobreza, e inspirado pela história, Hugh resolveu criar um espaço nos Estados Unidos onde fazendeiros de países em desenvolvimento pudessem vender seus produtos. Todo o lucro vai para a Laughing Man Foundation, criada para ajudar empreendedores de todo o mundo por meio de programas educacionais e desenvolvimento de suas comunidades.

Imagina só chegar para pedir seu café e ninguém mais, ninguém menos, que Ryan Reynolds está lá para atendê-lo? Por mais que tudo não tenha passado de uma brincadeira, podemos sonhar um pouco, né?