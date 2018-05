Maisa Silva ensina gírias brasileiras para o elenco de 13 Reasons Why

18/05/2018 | 13:11



Chegou na Netflix nesta sexta-feira, dia 18, a aguardada segunda temporada de 13 Reasons Why! E para ajudar a promover a série de sucesso, Maisa Silva criou uma brincadeira bem especial com três atores do elenco: Brandon Flynn, Alisha Boe e Christian Navarro, que estiveram no Brasil recentemente.

Em um vídeo para o seu canal do YouTube, a atriz fez com que eles falassem e também tentassem adivinhar algumas gírias brasileiras. A primeira foi Chama no probleminha! Após pronunciarem certinho, o trio ainda acertou o significado: É complicado, mas você está afim de fazer algo.

Após acertar, Christian, que vive o Tony, até brincou:

- Eu fiz faculdade.

Além disso, os três ainda tentam adivinhar expressões como Pisa menos e Berro.