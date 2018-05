Evangeline Lilly afirma que a machucaram de propósito no set de Lost

18/05/2018 | 13:11



Evangeline Lilly revelou, segundo informações do Deadline, que um homem a machucou de propósito durante gravações de um episódio de Lost, série a qual estrelava. De acordo com seu relato, o coordenador de dublês teria ficado bravo com ela, após a atriz afirmar querer fazer as cenas ela mesma, ao invés de usar uma dublê. O resultado foi seus dois antebraços machucados:

- Havia feriadas abertas e pus escorrendo. Eu parecia uma mutante. Minha mãe disse Você nunca mais vai conseguir usar um vestido de festa de novo!

A estrela ainda fez questão de esclarecer que a situação não foi um acidente e acusou este coordenador, a quem chamou de misógino, de puni-la, já que ele queria usar uma dublê. Na situação, ela tinha que rolar por cima de um galho para sair de uma árvore. Não havia o risco de ela cair, já que estava presa, mas Evangeline havia pedido para usar um tecido especial para colocar nos antebraços e evitar os machucados, mas o coordenador alegou que eles apareceriam em cena.

A atriz, então, teve que repetir diversas vezes a mesma cena, cada vez se machucando ainda mais:

- Eu sentia que era ele dizendo Eu vou te colocar no lugar por ter me contrariado. Ou era eu me submeter ao poder dele ou me machucar. Eu estava em meus 20 e pouco anos na época. Hoje eu provavelmente não contestaria.