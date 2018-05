Taxas de juros e câmbio podem ajudar na inovação industrial, diz Luciano Coutinho

18/05/2018 | 12:43



Ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no governo Dilma Rousseff, o hoje professor da Unicamp e um dos responsáveis pelo estudo Indústria 2027 - Riscos e Oportunidades para o Brasil diante das Inovações Disruptivas -, Luciano Coutinho, defendeu nesta sexta-feira, 18, as reformas como uma das diversas variáveis que ajudariam no processo de inovação da indústria.

Coutinho falou no evento "A Indústria do Futuro", em São Paulo, disse também que o Brasil precisa ter taxas de juros e câmbio compatíveis com a atividade industrial.

"Fazer reformas e desburocratizar ajudariam muito o processo de inovação. Precisamos de taxas de juros e câmbio", disse o ex-presidente do BNDES.