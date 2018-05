Inovação precisa ser parte central da política industrial, diz presidente da CNI

18/05/2018 | 12:38



A inovação industrial precisa se tornar parte central da política industrial do Brasil, disse nesta sexta-feira, 18, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson de Andrade, durante abertura do evento "A Indústria do Futuro", organizado pela entidade e

De acordo com ele, foi a partir deste pensamento que o setor público e entidades representativas do setor privado iniciaram a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). Foram feitos investimentos de R$ 2,5 bilhões em institutos tecnológicos criados na esteira do MEI.

O programa conta com 25 pesquisadores sendo que 39% deles possui cursos de mestrado e doutorado. Já conta cm 27 projetos em carteira no valor de R$ 500 milhões.

Para Andrade, a inovação é primordial para um setor que emprega mais de 10 milhões de pessoas e responde por 45% de todos os impostos pagos no Brasil. "Por isso precisamos de inovação. Os investimentos têm que ser facilitados e não dificultados", disse acrescentando que reestruturar os investimentos é o objetivo para estimular o desenvolvimento do Brasil.

O ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, endossou as palavras do presidente da CNI e disse que seu ministério estará sempre aberto para atender as demandas do setor industrial no que se refere à inovação.