Prefeitura de Mauá oferece vagas gratuitas para oficinas culturais

Do Diário OnLine



18/05/2018 | 11:17



Aprender alguma forma de arte, ter um novo hobby ou se apresentar para familiares e amigos já é um hábito na vida de mais de 3 mil alunos do programa Oficinas Culturais da Prefeitura de Mauá. A partir dos seis anos e sem limite de idade máxima, os mauaenses têm à disposição mais de 20 tipos de cursos totalmente gratuitos.



A Prefeitura de Mauá oferecerá vagas para mais de 20 tipos de cursos gratuitos. São aulas de balé, teatro, dança sertaneja, dança mix, danças urbanas e contemporâneas, dança do ventre, break, artes plásticas, fotografia, histórias em quadrinhos, violão, flauta doce, acordeon (sanfona), vídeo celular, robótica, artes visuais, crochê, bordado e pinturas em tecido.



Interessados devem entrar em contato na sede da Oficina Cultural Mauá (Rua dos Bandeirantes, 611, Vila Bocaina), ou nos outros espaços culturais como, CEU das Artes e do Esporte, Fiec (Fábrica Integrada Educacional e Cultural), Fábrica de Artes - Espaço Hip Hop e Biblioteca Cecília Meireles. Para fazer inscrição, leve um comprovante de residência, duas fotos e RG.